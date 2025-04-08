وزير الاقتصاد يشارك باجتماعات الوزراء العرب في القاهرة

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، في أعمال الاجتماع غير العادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال يومي الأحد والإثنين الموافقين 6-7 أبريل 2025.

ويأتي هذا الاجتماع “في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية العادية في دورتها الخامسة والثلاثين، والقمة العربية التنموية في دورتها الخامسة، والمقرر انعقادهما بالعاصمة العراقية بغداد”.

وناقش المجلس خلال اجتماعاته “عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعمال القمتين، والتي تهدف إلى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، ومن أبرزها تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وضع خطة شاملة لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، كذلك إعداد استراتيجية عربية لتطوير الصحة المدرسية والجامعية”.

كما تم التأكيد على “أهمية الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة 2025- 2035 ، ودعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية”.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذا الاجتماع ”في إطار حرصها الدائم على المساهمة الفاعلة في دعم جهود العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية و دولة ليبيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبّي تطلعات دولة ليبيا نحو مستقبل أفضل”.