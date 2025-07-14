وزير الاقتصاد يلتقي رئيس الشركة الليبية للحديد والصلب لبحث تطوير الصناعة وتعزيز التصدير

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بمقر الوزارة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، محمد الفقيه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وخطة تطوير قدرات الشركة الإنتاجية.

وركز اللقاء على توسيع قاعدة التصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية، مع إشادة الوزير بدور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش اللقاء، افتتح الوزير ومجلس إدارة الشركة مبنى مكتب العلامات التجارية التابع للوزارة، بدعم وتمويل من الشركة، مما يعزز البنية المؤسسية للاقتصاد الوطني.