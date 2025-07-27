انتهاء مهام السفير التونسي في طرابلس.. تأكيد على العلاقات الأخوية بين البلدين

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 27 يوليو 2025 - 12:11 | آخر تحديث: 27 يوليو 2025 - 12:16 نُشر: الأحد، 27 يوليو 2025 - 12:11
ليبيا
سفارة تونس بطرابلس
الحويج يستقبل السفير التونسي في طرابلس بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد علي الحويج، سفير الجمهورية التونسية في طرابلس، الأسعد عجيلي، وذلك في زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه كرئيس للبعثة التونسية في ليبيا.

وجاء اللقاء تعبيرًا عن عمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين.

وتتمتع ليبيا وتونس بعلاقات تاريخية وطيدة تمتد لقرون، تعززت عبر الجغرافيا المشتركة والروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين. البلدين يشتركان في حدود برية طويلة تمتد لأكثر من ألف كيلومتر، مما يسهل حركة الأفراد والبضائع ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري.

آخر تحديث: 27 يوليو 2025 - 12:16
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