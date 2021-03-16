وزير الاقتصاد يُناقش آلية العمل بديوان الوزارة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، ضم وكيل الوزارة رجب خليل، ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، وذلك للاطلاع على سير العمل بالوزارة ووضع آلية عمل مناسبة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها وسبل تذليلها والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وشدّد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تحديد الأولويات والتركيز على دعم الإدارات والمكاتب للاضطلاع بمهامها وتحقيق نتائج تلامس الحياة اليومية للمواطن، وفق قوله.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فيما يخص توفر السلع بالسوق المحلي والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان المبارك وذلك بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص.

كما أكد الحويج أن الوزارة ستتجه نحو تبني نظام يمكنها من تقليل المركزية ودعم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لما له من دور كبير في تنمية الموارد البشرية ودعم الاقتصاد والصناعة المحلية.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إلى أن الوزارة ستعمل مع كل الوزارات والقطاعات بالدولة ويجب أن تؤدي دورها المناط بها في كافة المجالات من خلال رؤية واضحة تنظم علاقتها بكل القطاعات وتحمل مسؤولياتها نحو الوطن والمواطن.