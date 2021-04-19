وزير الاقتصاد يُناقش آلية توزيع الوقود على المحطات

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعاً بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، ضمّ رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وبحضور شركات توزيع الوقود وعدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة النفط والغاز، ولمناقشة آلية توزيع الوقود على المحطات والمشاكل التي تواجه الشركات في أداء عملها.

وناقش الاجتماع آلية توزيع الوقود المتبعة من شركة البريقة على شركات التوزيع ومنها إلى المحطات بكافة المناطق، كما ذكرت شركات توزيع الوقود عدد من العراقيل التي تربك عملية التوزيع وبحث المقترحات التي تساهم في حلحلتها لضمان استمرار عمل المحطات طيلة اليوم بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركات مع وزارة الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري وسُبل معالجتها.

وشدد الوزير على ضرورة وضع آلية واضحة بين شركة البريقة وشركات التوزيع تُنظم عملية تزويد المحطات بالوقود وتوفيره للمواطن بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن الوزارة ستنظر في اللوائح والتشريعات المنظمة لعلاقة شركة البريقة مع شركات التوزيع وستباشر في دراسة الكميات المطلوبة من الوقود والاحتياجات الفعلية للمحطات وطاقتها الاستيعابية وإمكانية استخدام نظام التتبع GPS لمراقبة شاحنات نقل الوقود بالتنسيق مع شركات التوزيع في إطار مكافحة التهريب والفساد وذلك من خلال فريق فني يضم كافة الجهات ذات الإختصاص، كما يتولى الفريق عملية تنظيم منح التراخيص بالبلديات فيما يخص نشاطات النفط والغاز ومراجعة أرباح شركة البريقة لتسويق النفط وشركات توزيع الوقود.

كما أكد الحويج أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات بحق الشركات المخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.