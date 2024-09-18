وزير البترول المصري يُؤكد أهمية دور بلاده في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين

شهد وزير النفط المصري كريم بدوي، اليوم الأربعاء، افتتاح مؤتمر ومعرض “غازتك 2024” بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية والذي سيقام في الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر 2024 بمشاركة نخبة من وزراء الطاقة. ورؤساء شركات الطاقة العالمية.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أن مصر تلعب دورًا مهمًا للغاية كبوابة بين الشرق والغرب والشمال في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين.

وأكد بدوي أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع النفط مع توفير الاستثمارات المطلوبة لتمويل أنشطة خفض الكربون، مشيرًا إلى أهمية التكنولوجيا في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف.