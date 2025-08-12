وزير البيئة يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون والتنمية المستدامة

استقبل وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور إبراهيم العربي منير، صباح اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، سفير دولة اليابان لدى ليبيا، شيمورا إيزورا، يرافقه مسؤول الشؤون الاقتصادية بالسفارة اليابانية، وذلك في إطار تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة، الدكتور أحنين المعاوي أحنين، ومدير مكتب التعاون الدولي، الدكتور محمد حمودة، ورئيس قسم الجمعية العامة بإدارة المنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الأستاذ يوسف صالح.

وناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، مع التركيز على دعم المبادرات البيئية وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.

كما نقل السفير الياباني دعوة رسمية لمعالي الوزير، بصفته رئيس وزراء البيئة الأفارقة، للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للمدن النظيفة والمؤتمر التاسع للتنمية المستدامة في إفريقيا (TICAD9)، المزمع عقدهما في مدينة يوكوهاما اليابانية يوم 20 أغسطس 2025.

وفي ختام اللقاء، عبّر الوزير عن تقديره لمواقف حكومة وشعب اليابان تجاه الكارثة التي شهدتها مدينة درنة في خريف 2023، وما قدمته من دعم ومساندة للشعب الليبي خلال تلك المحنة.