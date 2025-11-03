وزير البيئة يبحث مع وفدٍ تركي تعزيز التعاون البحري

استقبل وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم العربي منير، اليوم، وفداً رسمياً من وزارة الخارجية التركية برفقة فريق من مركز البحوث الوطنية لقانون البحار بجامعة أنقرة (DEHUKAM) في مقر الوزارة بصلاح الدين. جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في المجالات البيئية والبحرية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل التعاون في مجالات حماية البيئة البحرية، وتبادل الخبرات الفنية والقانونية، فضلاً عن تطوير آليات العمل المشترك في القضايا البيئية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط.

كما أعرب الوزير عن تقديره لدور تركيا في دعم الجهود البيئية بالمنطقة، مؤكداً أهمية الشراكات العلمية والقانونية لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد التركي عرضاً حول أنشطة مركز بحوث قانون البحار وبرامجه العلمية والتدريبية، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات القانون البحري والبحث العلمي.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين تمهيداً لإعداد مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون المستقبلي في هذه المجالات.