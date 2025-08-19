وزير البيئة يتوجه إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر «TICAD 9»

توجّه وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم العربي منير، من مطار معيتيقة الدولي إلى مدينة يوكوهاما – اليابان، للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9)، الذي يُعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس 2025.

ويشارك الوزير في هذا الحدث الدولي بصفته رئيس وزراء البيئة الأفارقة، وذلك استجابة لدعوة رسمية من سفير اليابان لدى ليبيا، تأكيدًا على الحضور الليبي الفاعل في القضايا البيئية والتنموية على المستويين القاري والدولي.

ويناقش المؤتمر في نسخته التاسعة مجموعة من الملفات الاستراتيجية، أبرزها: التغير المناخي، وتعزيز الأمن البيئي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، إلى جانب دعم جهود الدول الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي تصريح أدلى به قبيل مغادرته، شدد وزير البيئة على أن مشاركة ليبيا في هذا المحفل الدولي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإفريقي والدولي في المجال البيئي، مؤكداً أن المؤتمر يمثل فرصة لعرض الرؤية الليبية في قضايا البيئة، والتنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي.