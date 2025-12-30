وزير التجارة التركي يعزي ليبيا في وفاة «الحداد» ومرافقيه

تلقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، برقية تعزية من وزير التجارة في جمهورية تركيا، عمر بولات، إثر وفاة الفريق أول ركن محمد علي الحداد، رئيس أركان الجيش الليبي، والوفد المرافق له، الذين استشهدوا في حادث مأساوي.

وأعرب عمر بولات في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته إلى حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي، مشيدًا بما قدمه الفقيد من خدمات عظيمة ومسؤوليات جسام، في سبيل تعزيز أمن ليبيا واستقرارها، وكذلك العمل من أجل وحدة الشعب الليبي. كما دعا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد وزير التجارة التركي في برقيته تضامن جمهورية تركيا الكامل مع دولة ليبيا في هذا الظرف الأليم، معبرًا عن استعداد بلاده المستمر لمواصلة دعم الشعب الليبي الشقيق في كافة المجالات.

يأتي هذا التعازي من قبل وزارة التجارة التركية في وقت حساس بالنسبة لليبيا، حيث تسعى حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار الوطني في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة. يعد الفريق أول ركن محمد علي الحداد من أبرز الشخصيات العسكرية التي عملت على تعزيز الأمن في ليبيا، وكان له دور بارز في التعامل مع العديد من الأزمات الأمنية التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة.