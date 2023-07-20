وزير التخطيط: ليبيا تحتاج ‘لى شراكة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

قال وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، إنّ ليبيا تحتاج إلى شراكة حقيقية ودعم المجتمع الدولي للمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد ليبيا في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة الذي عُقد بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد الزيداني، في كلمة له، أنّ ليبيا شهدت خلال العامين الماضيين انطلاق برامج وطنية للتنمية في عدة مجالات، أبرزها خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية،

وأشار الزيداني إلى إنجاز حكومة الوحدة الوطنية العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات كالطرق وإمدادات المياه والبنية التحتية وغيرها.