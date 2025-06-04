وزير التخطيط والسفير التركي يبحثان مستقبل التعاون التنموي والإعمار

استقبل وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا كوفن بيقيتش، وكبير المستشارين التجاريين يوسف يلدز، والوفد المرافق، بحضور مدير مكتب التعاون الفني تميم النعّاس، ومستشار الوزارة أسامة بوزيد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية ودعم مشاريع إعادة الإعمار، بما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية والبشرية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا وتكثيف الجهود المشتركة لخدمة الشعب الليبي.

من جهته، أشاد السفير التركي بحفاوة الاستقبال وعمق العلاقات بين البلدين، معربًا عن استعداد بلاده لتطوير التعاون في مجالات التنمية وإعادة الإعمار.

هذا وتسعى وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، التي تمر بمرحلة إعادة بناء مؤسساتها وبنيتها التحتية بعد سنوات من الصراع.

وتأتي زيارة سفير تركيا في إطار العلاقات الثنائية المتينة بين ليبيا وتركيا، ورغبة الطرفين في تطوير مشاريع تنموية مشتركة تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وتركيا تعد من الدول الفاعلة في دعم برامج إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا، ما يجعل التعاون معها محوريًا في خطة الوزارة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.