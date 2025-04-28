وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية

استقبل وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، السفير التونسي الأسعد العجيلي، يرافقه الممثل التجاري عبدالرؤوف المؤدب، ومن جانب الوزارة مدير مكتب التعاون الفني تميم النعاس ومدير مكتب الوزير خليفة الطاهر.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون خاصة في مجال المعايير والمواصفات الفنية للمنتجات، كما تمت مناقشة أهمية توحيد الجهود لتسهيل حركة التبادل التجاري بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

وتم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة مذكرة التفاهم للتعاون العلمي والفني في مجالات الاعتماد، إضافة إلى مشروع اتفاقية التعاون في مجال القيام بعمليات اعتماد مشتركة تمهيدًا لاعتمادها من الجانبين.

وأكد الطرفان “أهمية التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة”.