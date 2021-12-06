وزير التخطيط يبحث استئناف مشروع 5000 وحدة سكنية

بحث وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية فاخر بوفرنة، مع الشركة الصينية «CCCC» المنفذة لمشروع 5000 وحدة سكنية آليات تفعيل المشروع.

وناقش بوفرنة خلال الاجتماع مع الشركة الصينية، والذي حضره مدير عام جهاز تنمية و تطوير المراكز الإدارية ابراهيم تاكيتا، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، أبرز الصعوبات التي تواجه المشروع.

وكان وفد من الشركة الصينية وصل إلى مدينة بنغازي للاطلاع على الأوضاع الأمنية والمالية للبلاد، وبحث إمكانية استئناف العمل في المشروع وإتمام إنجازه.

واتّفق وزير التخطيط والشركة الصينية على العديد من الإجراءات الفعلية للبدء في تفعيل مشروع 5000 وحدة سكنية.