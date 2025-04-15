وزير التخطيط يبحث تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

عقد وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، اجتماعًا موسعًا، ضم وفدًا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وعددًا من كبار مسؤولي الوزارة، وذلك في إطار مناقشة مقترح مشروع للتعاون بين الجانبين.

واستعرض فريق البرنامج خلال الاجتماع، “ملامح المبادرة المقترحة تشمل الوزارة والجهات التابعة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التخطيط، بما يساهم في تطوير أدائها في مجالات التخطيط التنموي وتنسيق التعاون الدولي، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.

وأعرب الوزير “دعمه الكامل للمشروع، مشددًا على أهمية الاستثمار في تطوير قدرات الوزارة باعتبارها الجهة المركزية المسؤولة عن إعداد ومتابعة وتقييم خطط التنمية الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة فعالة ومبنية على الأدلة”.

واختُتم الاجتماع “بتأكيد الجانبين على أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز الشراكة بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويسهم في بناء مؤسسات قوية وفعّالة في ليبيا”.