وزير التخطيط يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون ودعم برامج التنمية

استقبل وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد يوسف الزيداني، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، يرافقه مدير قسم التعاون الدولي بالبعثة، مارتن بيندِك، بحضور مدير مكتب التعاون الفني بالوزارة، تميم النعّاس، ومستشار الوزير، أسامة أبوزيد.

وتناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات التنموية ذات الأولوية، واستعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الممولة أوروبياً، إلى جانب مناقشة نسب الإنجاز والتحديات المرتبطة بمراحل التنفيذ.

وأكد الزيداني أهمية تطوير الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي لدعم خطط التنمية الوطنية، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه برامج التعاون الدولي في بناء القدرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

من جهته، جدد السفير أورلاندو التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم جهود التنمية في ليبيا، مشدداً على أهمية التنسيق الوثيق مع وزارة التخطيط لضمان فاعلية وكفاءة البرامج والمشاريع المنفذة.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المتواصل بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار.