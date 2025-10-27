وزير التخطيط يترأس اجتماعًا لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع ا«لجودة الوطني»

ترأس وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد يوسف الزيداني، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة لمناقشة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الجودة الوطني. حضر الاجتماع مدير عام معهد التخطيط، مصطفى الأرقط، ومدير عام المركز الليبي للاعتماد، ميلاد عطية، بالإضافة إلى مديرو الإدارات الفنية بالمركز، ومديرو إدارات وزارة التخطيط.

واستعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، التي تأتي في إطار الاستراتيجيات الوطنية لتحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة الجودة في القطاعين العام والخاص.

كما استمع الوزير إلى تقرير مفصل عن حصاد المرحلة الأولى من المشروع، والتي تركزت على وضع الأطر العامة والمعايير الأساسية لنظام الجودة وتطبيق التجارب الأولية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الطموحة للمرحلة الثانية، التي تشمل تعميم تطبيق معايير الجودة على نطاق أوسع، وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التدقيق والاعتماد، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين معهد التخطيط والمركز الليبي للاعتماد لضمان تنفيذ المشروع بشكل فعال.