وزير التخطيط يشارك في اجتماعين منفصلين في تركيا وأرمينيا

أقيم في الفترة بين 13 – 15 مايو، بمدينة إسطنبول المؤتمر السنوي الأول للأساليب الحديثة في القيادة الاستراتيجية، بمشاركة ليبيا، وحضور متميز من عدة قطاعات ومؤسسات مالية.

وقالت وزارة التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، إن المؤتمر الذي شارك فيه وزير التخطيط محمد الزيداني، ناقش الموضوعات التي تتعلق بالقيادة في ظروف متغيرة وتحديات القرن الحادي والعشرين.

وركز المؤتمر على استراتيجيات القيادة الرشيقة، إدارة الأزمات، وابتكار أساليب فعالة لاتخاذ القرارات وبناء فرق العمل الناجحة في بيئات العمل المعاصرة.

وتم الاتفاق علي الاستمرار في التواصل مع منسقي القطاعات المشاركة في تحديد مهام من مخرجات المؤتمر لتطبيقها، بالتعاون مع خبراء شركة ديسك علي امل ان تتحول مخرجات المؤتمر من بيان إلى تطبيق عملي.

من جهة أخرى، شارك وزير التخطيط في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRB”، في مدينة “يرفان” في الفترة من 14-16 مايو الجاري بجمهورية أرمينيا.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الزيداني عدة اجتماعات مع المدير العام للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، ونائب محافظ البنك لدولة تركيا، ومديرة القطاع الإقليمي للبنك بشمال أفريقيا وشرق المتوسط، ومديرة مكتب البنك في تونس، لمناقشة الاستفادة من تمويلات البنك لصالح مشاريع تنموية تعود بالفائدة لصالح الدولة الليبية.

يُشار إلى أن الاجتماع السنوي ناقش اعتماد الميزانية، والاستراتيجية القادمة لعمل البنك واعتماد انضمام دولة كينيا ودولة نيجيريا لعضوية البنك، كما جرى انتخاب رئيس للبنك لولاية جديدة من جمهورية فرنسا.