إطلاق أعمال صيانة طريق جسر جندوبة ومدخل الزنتان

أعلن وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد يوسف الزيداني، اليوم انطلاق أعمال تنفيذ مشروع صيانة الطريق الرابط من جسر جندوبة – غريان إلى مدخل مدينة الزنتان، بطول 80 كيلومترًا، وذلك خلال زيارة ميدانية أجراها إلى موقع المشروع، رفقة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، صابر قدورة، والفريق الفني بالوزارة.

وحضر الزيارة عميد بلدية الأصابعة، وعدد من أعيان وأهالي المنطقة، بالإضافة إلى مندوبي الشركة المنفذة للمشروع.

وأكد الوزير، في تصريح له خلال الجولة، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، بهدف تطوير وتحسين البنية التحتية في مختلف المدن والبلديات الليبية، وتسهيل حركة النقل بين المناطق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة الإعمار والتنمية في كافة ربوع البلاد.