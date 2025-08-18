وزير التخطيط يودع نائب الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، محمد يوسف الزيداني، اينيس تشوما، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق له، بمناسبة قرب انتهاء مهامه في ليبيا.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها تشوما خلال فترة عمله، مؤكداً ما تميزت به مسيرته من عطاء وإنجازات أسهمت في تعزيز العمل الإنساني والتنموي في البلاد، ومثمّناً دوره في دعم التعاون بين ليبيا ومنظومة الأمم المتحدة.

هذا وشهدت ليبيا خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة على صعيد البنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة النزاعات والتوترات الأمنية، ما جعل العمل الإنساني والتنمية المستدامة أولوية قصوى للتنسيق بين الحكومة والمنظمات الدولية.

ولعب تشوما دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين السلطات الليبية ومؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك برامج الإغاثة الطارئة، دعم المستشفيات، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين، إضافة إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي مع الاستقرار السياسي.