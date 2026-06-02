وزير التربية: الالتزام بالضوابط يضمن «نزاهة الامتحانات»

تفقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، سير الاستعدادات الجارية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك من داخل المركز الوطني للامتحانات، في إطار متابعة الجاهزية الكاملة لإجراء هذا الاستحقاق التعليمي للعام الدراسي 2025 – 2026.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير على أعمال إعداد وتجهيز أسئلة الامتحانات، مستمعًا إلى إحاطة قدّمها مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ السيد أحمد مسعود، والتي تناولت الإجراءات المعتمدة في مختلف مراحل العملية الامتحانية، بدءًا من إعداد الأسئلة ومراجعتها، مرورًا بمرحلة التجهيز، ووصولًا إلى التصحيح ورصد النتائج.

كما تابع الوزير أعمال اللجان الفنية المكلفة بتجهيز وتظريف أوراق الأسئلة والإجابة، إضافة إلى عمليات الطباعة والسحب الخاصة بأوراق الامتحانات المخصصة لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية المعتمدة لضمان سير الامتحانات بكفاءة عالية ونزاهة.

وفي ختام الزيارة، أشاد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للامتحانات وكافة اللجان والعاملين في العملية الامتحانية، مثمنًا دورهم في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الامتحانات وتحقيق أعلى معايير الدقة والتنظيم.