وزير التربية: «التحول الرقمي» أولوية لتطوير التعليم الوطني

استقبل وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، صباح اليوم بمقر الوزارة، وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الدكتور زياد الحجاجي، حيث عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل تعزيز التكامل التقني بين الوزارتين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية.

وحضر الاجتماع مستشارو وزير التربية والتعليم، ومدير المكتب المكلف لوزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين، لتبادل الخبرات ومناقشة آليات التعاون المشترك.

وتضمن الاجتماع عرضًا ضوئيًا قدمه مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم، استعرض فيه ملامح الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي الشامل في قطاع التعليم، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة والمشاريع الجارية لتعزيز التعلم الرقمي وتطوير البنية التحتية التعليمية.

واختتم الاجتماع باتفاق الجانبين على تشكيل فرق عمل مشتركة لتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التعليمية، وتطوير منصات التعلم الإلكتروني، بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الليبية لتحديث منظومة التعليم الوطنية، وربطها بالتحولات الرقمية العالمية، بما يعزز مهارات الطلاب والمعلمين ويرفع مستوى الأداء التعليمي في كافة المراحل.