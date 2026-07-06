وزير التربية: «التخطيط الاستراتيجي» أساس تطوير التعليم

نظّمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عبر إدارة التخطيط والاستراتيجيات ورشة عمل تحت عنوان “الخطة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم لسنة 2026”، وذلك بمشاركة قيادات القطاع من مديري المصالح والمراكز والإدارات، في إطار وضع أسس تنفيذية واضحة للخطط التعليمية المقبلة.

وشهدت الورشة حضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، إلى جانب مدير مكتب شؤون الوزير الدكتور أحمد سعد، وبمشاركة واسعة من مسؤولي الوزارة المعنيين بصياغة السياسات التعليمية خلال المرحلة القادمة.

وأكد وزير التربية والتعليم في كلمته خلال الورشة على أهمية التخطيط الاستراتيجي كأداة أساسية لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتلبية التطلعات في قطاع التعليم، مشددًا على أن دقة التخطيط تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح الوزير أن استقرار العام الدراسي وانتظامه يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لضمان توفير الكتاب المدرسي في مواعيده المحددة، بالتوازي مع الدفع نحو التحول الرقمي وتحديث بيانات منظومة التعليم بشكل مستمر.

وتناولت الورشة الجوانب التنفيذية والآليات العملية للخطة الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة، حيث ركزت النقاشات على صياغة الأهداف بدقة، ورسم مسارات تطبيقها وفق جداول زمنية محددة تضمن كفاءة التنفيذ، إلى جانب تفعيل أدوات قياس مؤشرات الأداء بشكل دوري للتنبؤ بالتحديات ومعالجتها بما يضمن تحقيق المستهدفات.