وزير التربية: تطوير المنظومة التعليمية أولوية

ترأس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد عبد السلام القريو، صباح اليوم الأحد، الاجتماع الدوري السابع للمجلس الاستشاري لتطوير التعليم لعام 2026، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الأداء داخل القطاع.

وشهد الاجتماع حضور وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، إلى جانب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، في إطار متابعة تنفيذ خطط الوزارة الخاصة بتطوير العملية التعليمية.

وناقش المشاركون مجموعة من المحاور الرئيسية المدرجة ضمن خطة الوزارة لتجويد الأداء المؤسسي، إلى جانب استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى رفع كفاءة العملية التعليمية وتحسين المخرجات التربوية، بما يواكب أهداف الوزارة في تطوير قطاع التعليم.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة العمل على تنفيذ برامج التطوير، وتعزيز الأداء المؤسسي، ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.