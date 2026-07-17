وزير التربية: سنقدم الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو أوضاع المؤسسات التعليمية واحتياجاتها في عدد من البلديات، خلال لقاء عقده يوم الخميس مع عدد من عمداء البلديات، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه سير العملية التعليمية والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

وقالت وزارة التربية والتعليم الليبية إن الوزير محمد القريو التقى عمداء بلديات أبوصرة، وبئر الغنم، إضافة إلى عميدَي بلديتَي الزاوية الشمال والزاوية الوسط المكلفَين، حيث تناول اللقاء واقع المؤسسات التعليمية داخل نطاق هذه البلديات.

واستعرض اللقاء احتياجات المدارس والجهات التعليمية المحلية، بما يضمن استمرار الدراسة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، إلى جانب مناقشة المتطلبات التي تساعد على تحسين ظروف العملية التربوية والتعليمية.

كما ناقش وزير التربية والتعليم مع عمداء البلديات أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه سير التعليم في هذه المناطق، سواء كانت تحديات إدارية أو فنية، وبحث الآليات الممكنة لتذليلها ومعالجة الصعوبات التي تؤثر في أداء المؤسسات التعليمية.

وأكد الدكتور محمد القريو، وفقًا لما نقلته وزارة التربية والتعليم، حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية وتسخير الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع مراقبات التعليم، بما يسهم في تجاوز العقبات ودعم استقرار العملية التعليمية.

ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة التربية والتعليم للتواصل مع الإدارات المحلية ومتابعة أوضاع المدارس في مختلف المناطق، والعمل على تعزيز التنسيق بين الوزارة والبلديات لمعالجة الاحتياجات التعليمية وتحسين البيئة الدراسية للطلاب.