وزير التربية: نعمل على تحسين «البيئة التعليمية» بمختلف المدن

افتتح وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، مدرستين جديدتين في مدينة مصراتة، وذلك ضمن مشاريع “مدارس المستقبل” التابعة للمشروع الوطني “عودة الحياة”، في إطار خطة تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم.

وأجرى الوزير جولة ميدانية داخل بلدية مصراتة لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع التعليم، والوقوف على سير العملية التعليمية داخل نطاق البلدية.

واستهل القريو زيارته بلقاء في مقر المجلس البلدي مصراتة، بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، حيث جرى بحث واقع المؤسسات التعليمية واحتياجاتها، إلى جانب مناقشة سبل توفير بيئة تعليمية ملائمة ودعم البنية التحتية بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتذليل الصعوبات أمام الطلاب والمعلمين.

وعقب ذلك، توجه وزير التربية إلى ديوان مراقبة التربية والتعليم بمصراتة، حيث عقد اجتماعاً مع مديري المكاتب ورؤساء الأقسام، بهدف الاطلاع على سير العمل الإداري والتعليمي، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية داخل البلدية، والبحث عن حلول مناسبة لها.

وفي ختام الزيارة، افتتح الوزير مدرستين جديدتين هما مدرسة يثرب للتعليم الأساسي والثانوي، ومدرسة الزبير بن العوام للتعليم الأساسي، بعد استكمال أعمال التجهيز، وذلك ضمن مشروع “مدارس المستقبل” الهادف إلى تطوير المؤسسات التعليمية وتحسين البيئة المدرسية في مختلف المدن الليبية.