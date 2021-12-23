وزير التربية والتعليم المُكلّف يستلم مهامه ويعقد اِجتماعاً طارئاً

اِستلم وزير التربية والتعليم المكلّف الدكتور أحمد فرج أبوخزام، مهامه صباح اليوم الخميس، وعقد اِجتماعاً طارئاً، بديوان الوزارة في طرابلس، حضره وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات الدكتور محسن الكبير، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان علي التبروري، ومُديري المصالح والهيئات، والمراكز، والإدارت، والمكاتب بالوزارة.

وتناول الاجتماع أزمة تأخر طباعة الكتاب المدرسي والخُطة الدِّراسية الطارئة في ظل جائحة كورونا واِمتحانات الدور الثاني، وإعلان نتيجة الدور الثاني للشهادات العامة.

وشدّد الوزير في كلمته على ضرورة وضع عملية تضمن السرعة في عملية طباعة، وتوزيع الكتب المدرسية التي وصفها “بقضية أمن قومي”، حسب قوله.

وأكّد الوزير على ضرورة قيام الإدارات، والمكاتب، والهيئات، والمراكز بدورهم الفعلي دون تقصير، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وفي وقت ساق، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتكليف وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد فرج أبوخزام، بتسيير مهام وزير التربية والتعليم “موقتًا”.

وكان مكتب النائب العام، قد أعلن حبس وزير التربية التعليم موسى المقريف، على خلفية أزمة عدم طباعة الكتاب المدرسي.