وزير التربية والتعليم يبحث أوجه التعاون مع نظيره المصري

التقى وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، نظيره المصري وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بحضور مُستشار الوزير الليبي الدكتور “عبد السلام الصغيّر” ونائب الوزير المصري الدكتور “أحمد الضاهر”.

وتناول اللقاء الذي جاء على هامش زيارة يقوم بها رئيس الوزراء والوفد المُرافق له إلى طرابلس، بحث أَوْجُه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية، بالإضافة إلى مُناقشة التجربة المصرية للتعليم عن بُعد، وبنك المعرفة المصري ومدى الاستفادة منها، إلى جانب تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين، والمفتيش التربويين.

وخلال هذا اللقاء، أشاد وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، بالعلاقات الليبية المصرية، مُعرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.