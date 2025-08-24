وزير التربية يتفقد سير امتحانات «الدور الثاني» في طرابلس

أجرى وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، صباح اليوم جولة تفقدية للجنة الامتحانية “بن عاشور” التابعة لمراقبة التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز، وذلك للاطلاع على سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في دورتها الثانية.

ورافق الوزير في جولته كل من مدير مكتب شؤون الوزير، الأستاذ أسامة الشريف، ومراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز، الأستاذة بثينة الجدي.

وخلال الجولة، أكد الوزير حرص الوزارة على التعامل الجاد مع جميع الملاحظات المتعلقة بأسئلة الامتحانات، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للامتحانات يقوم بجمع هذه الملاحظات وإحالتها إلى مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي لمراجعتها ودراستها بشكل دقيق.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني هذا العام 54,792 طالبًا وطالبة. حيث يؤدي طلاب القسم العلمي اليوم امتحان الكيمياء، بينما يخضع طلاب القسم الأدبي لامتحان الجغرافيا، في حين يمتحن طلاب التعليم الديني في مادة القرآن الكريم وأحكامه.

يُشار إلى أن نتائج الدور الأول من امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي قد أُعلنت في 30 يوليو الماضي، بنسبة نجاح عامة بلغت 56.62%.