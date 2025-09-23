وزير التربية والتعليم يفتتح الاجتماع الدوري لمديري فروع ووحدات التفتيش التربوي

افتتح وزير التربية والتعليم المكلف، المهندس علي العابد، صباح اليوم الاجتماع الدوري لمديري الفروع والوحدات المكانية بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، والذي يُعقد على مستوى ليبيا خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ورئيس المصلحة الأستاذ جمال العز.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها المفتشون التربويون في مختلف أنحاء البلاد، واصفًا إياهم بأنهم “الضامن لجودة العملية التعليمية، والمرشد الذي يوجه المعلمين نحو الأداء الأمثل”. وأكد أن العام الدراسي الحالي سيشهد خطوات عملية لتفعيل التفتيش التربوي في مدارس التعليم الخاص، بما يضمن التزامها بالمعايير والقوانين النافذة.

وأشار الوزير إلى توجه الوزارة نحو توسيع قاعدة المفتشين التربويين في الفروع البالغ عددها 35 فرعًا في مختلف المناطق، بهدف تمكين المصلحة من أداء مهامها بكفاءة أعلى، خاصة في ظل متابعة أكثر من 6000 مؤسسة تعليمية في عموم البلاد.

كما شدد العابد على التزام الوزارة بتنفيذ الامتيازات والعلاوات المستحقة للمفتشين التربويين، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات التي يتحملونها.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الأساسية، من أبرزها:

تعزيز كفاءة المفتشين وتطوير قدراتهم المهنية.

وضع خطط لزيادة فاعلية التفتيش في المدارس العامة والخاصة.

توحيد آليات العمل الميداني وضبط تقارير التفتيش وفق معايير الجودة.

كما ناقش المجتمعون أبرز الصعوبات التي تواجه عمل الفروع والوحدات المكانية، مع طرح مقترحات عملية لتجاوزها.

يُذكر أن الاجتماع يأتي ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتعزيز أداء قطاع التفتيش التربوي، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم في ليبيا.