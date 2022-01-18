وزير التربية والتعليم يُتابع سير عملية توزيع الكتاب المدرسي

تابع وزير التربية والتعليم المُكلف أحمد أبوخزام، مع مُدير مركز المناهج الطاهر حبيب، سير عملية توزيع الكتاب المدرسي والكميات المتوقع وصولها.

وشدّد وزير التعليم على آلية توزيع الكتاب المدرسي والإسراع في توزيع الكميات على مُراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

وفي 12 يناير الجاري، أعلنت اللجنة الوزارية المُكلفة من قِبل مجلس الوزراء لمعالجة توفير الكتاب المدرسي، عن وصول أولى شحنات الكتاب المدرسي، إلى مخازن مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن هذه الشحنات ستتوالى تباعا وصولها لتنتهي معاناة الطلاب والمدرسين في عدم توفر الكتاب المدرسي.

من جانبه أعلن رئيس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمران القيب، عن توزيع الكتاب المدرسي ابتداء من يوم السبت الماضي.

وقال الوزير في تصريح تلفزيوني، إن دفعات الكتب الأولى وصلت إلى الوزارة وستصل بقيتها خلال شهر كأقصى تقدير.

وأشار القيب إلى أن الوزارة ستوزع كل دفعات الكتب على المدارس بمجرد وصولها من الشركات.