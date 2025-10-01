وزير التربية يبحث تخصيص المقر الجديد للوزارة بمجمع «باب طرابلس»

التقى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا اليوم رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة بشير قنيجوة، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية السيد عبدالسلام أبودلال، لمناقشة المقر الجديد للوزارة داخل المجمع الحكومي بباب طرابلس.

وأكد الوزير أن تخصيص مقر متكامل للوزارة سيُسهم في تحسين الأداء الإداري والتنظيمي، خصوصاً مع انتشار إدارات الوزارة حالياً في مقار متعددة، مما يصعّب انسيابية العمل.

من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة استعداد المصلحة الكامل للتعاون والعمل على استكمال الترتيبات اللازمة لضمان تمكين الوزارة من مباشرة أعمالها في مقرها الجديد.