وزير التربية يبحث تعزيز التعاون العلمي مع أمريكا

التقى وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، بمكتبه صباح اليوم الملحق الثقافي في السفارة الأمريكية، ويليام زيمان، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، عبدالقادر أبوشناف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التبادل العلمي والتعاون المشترك في قطاع التعليم بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، واستعراض المبادرات السابقة التي شملت تدريب المعلمين وإعداد المدربين في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة أميديست في منح الشهادات المعتمدة.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون المستقبلية، والتي تتضمن رفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية، دعم تعليم اللغة في مختلف المراحل الدراسية، تطوير رياض الأطفال، تعزيز برامج دمج الفئات الخاصة، وتحسين مصلحة التفتيش التربوي لضمان جودة التعليم.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تحديد الأولويات المشتركة والانطلاق في تنفيذ برامج التعاون في أقرب وقت ممكن، تأكيدًا على أهمية دعم العملية التعليمية في ليبيا وتعزيز الشراكة مع الشركاء الدوليين.