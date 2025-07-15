وزير التربية يبحث مع البعثة الأممية تعزيز التعاون بالقطاع التعليمي

عقد وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إينيس تشوما، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في دعم وتطوير قطاع التعليم، وتعزيز الشراكة بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة، لاسيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

وحضر اللقاء كل من مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، عبدالقادر أبوشناف، ومسؤول الشراكات بمكتب المنسق المقيم، نصرالدين الدخاخني، حيث ناقش الجانبان أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في ليبيا، وسبل دعمها من خلال توسيع نطاق التعاون الفني والاستشاري، وتكثيف البرامج التعليمية المشتركة، خاصة في مجالات التعليم الأساسي، والتدريب التربوي، والبرامج الموجهة لفئة ذوي الهمم.

من جانبه، أثنى تشوما، على جهود وزارة التربية والتعليم لضمان استمرارية العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا استعداد بعثة الأمم المتحدة لمواصلة دعمها للقطاع التعليمي وتعزيز أوجه التعاون الإنساني والتربوي مع الحكومة الليبية.