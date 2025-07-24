«العابد» يبحث مع سفير باكستان سُبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي

استقبل وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا أنجم عنايت، وذلك بمقر الوزارة في طرابلس.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين، لاسيما ما يتعلق بالمدرسة الباكستانية العاملة في ليبيا.

وأكد الوزير على ضرورة تسوية أوضاع المدرسة وفقًا للتشريعات واللوائح المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، مشددًا على أهمية التنسيق المسبق مع إدارة التعليم الخاص بشأن قبول الطلبة الليبيين، بما يتماشى مع المواصفات الفنية والتعليمية المعتمدة من قبل مصلحة المرافق التعليمية.

وحضر اللقاء مستشار الوزير، ومدير مصلحة المرافق التعليمية، ومدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة التعليم الخاص، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع المؤسسات التعليمية الدولية داخل ليبيا وضمان التزامها بالمعايير الوطنية.

وكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات يعقد اجتماعاً لمتابعة الملاكات الوظيفية وتوزيعها

التقى وكيل وزارة التعليم لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، في مكتبه مع مديري مركز المعلومات والتوثيق، وإدارات التعليم الأساسي والثانوي، والموارد البشرية، والاحتياط العام، بالإضافة إلى مكتب شؤون المراقبات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها الملاكات الوظيفية والعجز النوعي في بعض تخصصات المواد الدراسية، إلى جانب متابعة نسبة الإنجاز في تنفيذ وتطبيق الملاكات داخل مراقبات التعليم.

وتأتي هذه الجهود في إطار متابعة الوزارة لسد العجز وتحقيق التوازن في التوزيع الوظيفي داخل المؤسسات التعليمية، لضمان جودة التعليم واستمراريته.