وزير التربية يبحث نسب الإنجاز في مشاريع «مدارس المستقبل»

عقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، اجتماعًا موسعًا مع مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، المهندس سامي نصر، لبحث نسب الإنجاز في مشاريع “مدارس المستقبل”، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتأثيث وتوريد تجهيزات المدارس.

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب الوزير الأستاذ أسامة الشريف، ومستشار الوزير الأستاذ حميد مسعود، ومدير مصلحة المرافق التعليمية المهندس علي القويرح، ورئيس مشروعات قطاع التعليم المهندس وسام العلوي، إلى جانب مدير إدارة الإشراف الفني ورئيس لجنة التجهيزات بالجهاز.

وناقش المجتمعون المشاريع المحالة من وزارة التربية والتعليم إلى الجهاز، واستعرضوا نسب الإنجاز المحققة، إلى جانب ملف التجهيزات المدرسية، حيث تم تقديم عرض ضوئي بيّن مراحل تنفيذ مشروع “مدارس المستقبل”، ونسبة الإنجاز في كل مدرسة، والمدارس التي تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل، وأخرى لا تزال قيد التنفيذ.

كما تم استعراض عقود توريد المقاعد الدراسية، والتأكيد على توزيع 15 ألف مقعد دراسي قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن جاهزية المدارس وتهيئة بيئة تعليمية حديثة وآمنة تواكب متطلبات تطوير القطاع التعليمي في ليبيا.