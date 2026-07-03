مشروعات جديدة لدعم «البنية التحتية» للمدارس

زار وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد القريو، مصلحة المرافق التعليمية، حيث كان في استقباله مدير عام المصلحة، المهندس علي القويرح، وذلك في إطار متابعة سير العمل والاطلاع على استعدادات الجهات التابعة للوزارة لاستقبال العام الدراسي المقبل، بحسب ما أفادت به وزارة التربية والتعليم.

واستمع الوزير إلى عرض قدّمه مدير عام المصلحة، تناول أبرز المشروعات المنفذة، والخطة التشغيلية، والاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، إضافة إلى جهود التنسيق مع مركز المناهج التعليمية لاستقبال الكتب المدرسية وتخزينها وتوزيعها على مختلف المؤسسات التعليمية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة للطلاب، حيث جرى استعراض مشروع المعامل المجرورة، ومشروع ورش الحاسوب، إلى جانب استكمال مشروع الورش المتنقلة لصيانة المؤسسات التعليمية.

كما اطلع وزير التربية والتعليم على عرض مرئي لمشروع تزويد المدارس بمنظومات الطاقة الشمسية، والذي يستهدف تعزيز كفاءة المرافق التعليمية، ورفع مستوى استدامتها، ودعم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وتناول الاجتماع أيضاً إدراج جميع فروع مصلحة المرافق التعليمية ومواقع مخازنها ضمن منصة بيانات التعليم، بما يعزز إدارة الأصول والمخازن، ويدعم عمليات التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.

وتواصل وزارة التربية والتعليم تنفيذ خطط تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وتحسين إدارة الأصول، بما يدعم جاهزية المدارس ويوفر بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.