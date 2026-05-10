وزير التربية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات «التعليم الأساسي»

تابع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد القريو، اليوم الأحد، الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2025 – 2026، خلال زيارة تفقدية للمركز الوطني للامتحانات.

وخلال الزيارة، التقى الوزير مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، المهندس محمود الفالي، حيث ناقشوا الاستعدادات الفنية والتنظيمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودقة.

كما تم وضع آلية خاصة لإجراء امتحانات تلاميذ الفئات الخاصة، في خطوة تهدف إلى ضمان حق هذه الشريحة في أداء امتحاناتها ضمن أجواء مناسبة وعادلة تراعي احتياجاتهم التعليمية وظروفهم الفردية.

وأكد الوزير القريو أن الوزارة تولي اهتمامًا كاملًا بأبناء الفئات الخاصة، وتعمل على توفير جميع الترتيبات والإجراءات التي تضمن لهم تكافؤ الفرص وتمكينهم من اجتياز الامتحانات بسهولة وطمأنينة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى دعمهم نفسيًا وتعليميًا وتحقيق العدالة التعليمية لجميع الطلاب.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لضمان انطلاق امتحانات مرحلة التعليم الأساسي بسلاسة، وسط اهتمام متزايد بتأمين بيئة تعليمية عادلة لجميع الطلاب، لا سيما الفئات الخاصة التي تتطلب ترتيبات خاصة تلبي احتياجاتهم الفردية، بما يضمن تكافؤ الفرص ورفع جودة التعليم.