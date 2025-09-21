وزير التربية يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد من «بلدية سوق الجمعة»

أجرى وزير التربية والتعليم المكلف، المهندس علي العابد، زيارة ميدانية لمراقبة التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026م، وذلك برفقة عميد البلدية السيد حسام بن الحاج، ومراقب التعليم الأستاذ إيهاب خلف، وعدد من مديري المكاتب بالوزارة.

شملت الزيارة عددًا من المدارس من بينها مدرسة النهضة، وجامع التركي للبنين والبنات، حيث تابع الوزير انطلاقة اليوم الدراسي، وشارك في حضور الطابور الصباحي وتحية العلم، مؤكدًا في كلمته أمام التلاميذ أن المدارس هي “بيوتهم الثانية”، داعيًا إياهم إلى المثابرة والانتظام في الحضور، معتبرًا أن شعار العام الدراسي “مدرستي .. مستقبلي” هو تجسيد لأهمية العلم في بناء المستقبل.

كما وجّه الوزير تحية تقدير للأسرة التربوية والتعليمية في مختلف مناطق البلاد، مشددًا على التزام الوزارة بتنفيذ قرارات انتظام الدراسة، وحرصها على توفير بيئة تعليمية ناجحة تليق بتطلعات التلاميذ والطلاب.

وأكد الوزير كذلك أن دفعات الكتاب المدرسي تصل تباعًا إلى المخازن الفرعية، وستكون متاحة للتلاميذ في أقرب وقت، مشيرًا إلى سعي الوزارة الدائم لرفع كفاءة المعلمين بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم.

احصائية بأعداد التلاميذ والطلبة المسجلين للعام الدراسي 2025 – 2026م