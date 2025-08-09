وزير التربية يتابع ختام امتحانات «التعليم الأجنبي» في طرابلس

تابع وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، اليوم، سير الامتحانات المحلية لشهادتَي التعليم العادي والمتقدم بمدارس التعليم الأجنبي، وذلك في يومها الأخير.

وقام الوزير بجولة تفقدية في مدرسة غرناطة، رافقه خلالها مدير مكتب شؤون الوزير ومدير المركز الوطني للامتحانات، حيث اطمأن على التزام الأسئلة بالمعايير والضوابط التي وضعها المركز الوطني للامتحانات.

وانطلقت امتحانات شهادتي التعليم العادي والمتقدم بمدارس التعليم الأجنبي للعام الدراسي 2024-2025م في 26 يوليو الماضي، بمشاركة 700 طالب وطالبة توزّعوا على 14 قاعة امتحانية، واختُتمت اليوم.