وزير التربية يتابع ميدانياً «امتحانات الثانوية» في ترهونة

أجرى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، جولة ميدانية في مدينة ترهونة، تفقد خلالها سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي داخل لجنتي صلاح الدين وفاطمة الزهراء، التابعتين لمراقبة التربية والتعليم ترهونة، في إطار متابعة الوزارة لسير الامتحانات بمختلف المناطق.

واطلع الوزير خلال الجولة على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجنتين، ومدى الالتزام بالإجراءات التنظيمية والتعليمات المعتمدة، إلى جانب مستوى جاهزية اللجان في توفير الأجواء المناسبة للطلاب بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم في بيئة هادئة وآمنة.

كما استمع الدكتور محمد القريو إلى إحاطة من مسؤولي مراقبة التربية والتعليم ترهونة ورؤساء اللجان، تناولت سير الامتحانات والإجراءات المتخذة لضمان انتظامها، وآليات تنفيذ الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة المحافظة على مستوى الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات المعتمدة حتى انتهاء الامتحانات وفق الجداول الزمنية المقررة، بما يضمن سيرها بصورة منظمة وعادلة.

وأشاد الدكتور محمد القريو بالجهود التي تبذلها مراقبة التربية والتعليم ترهونة، ورؤساء اللجان، والمراقبون، وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية، مثمناً دورهم في إنجاح الامتحانات وحرصهم على توفير الظروف الملائمة للطلاب خلال هذه المرحلة الدراسية المهمة.