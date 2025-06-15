وزير التربية يترأس اجتماعاً طارئاً لمناقشة استعدادات امتحانات الشهادة الثانوية

ترأس وزير التربية والتعليم المُكلّف بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا ظهر اليوم اجتماعًا طارئًا خُصص لمناقشة آخر الاستعدادات المتعلقة بامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، المقرّر انطلاقها خلال الفترة القادمة.

وحضر الاجتماع كل من وكيلي الوزارة للشؤون التربوية، وشؤون الديوان والمؤسسات، إضافة إلى مدير المركز الوطني للامتحانات، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومستشار الوزير، وعدد من مراقبي التربية والتعليم من مختلف المناطق.

وناقش الحاضرون آليات تنفيذ الامتحانات على مستوى الدولة، بما في ذلك تشكيل اللجان المركزية داخل مراقبات التربية والتعليم، وضمان الجاهزية اللوجستية والتنظيمية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب داخل قاعات الامتحانات، مشددًا على أهمية الدور المستمر للتفتيش التربوي طيلة العام الدراسي، ومساهمته في إنجاح العملية الامتحانية.

كما وجّه الوزير تعليماته إلى الجهات المعنية لتكثيف الجهود ومتابعة الاستعدادات ميدانيًا لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.