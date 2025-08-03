وزير التربية يترأس الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

ترأس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، صباح اليوم، الاجتماع الدوري الرابع لمديري الإدارات والمكاتب والمصالح والمراكز التابعة للوزارة، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التربوية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

واستُهل الاجتماع بكلمة للوزير ثمّن فيها الجهود المبذولة من مختلف مكونات الوزارة، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار وتنسيق الجهود لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي 2025 – 2026، بما يعزز جودة العملية التعليمية في البلاد.

وناقش الاجتماع عدة ملفات رئيسية، أبرزها الاستعدادات اللوجستية لانطلاق العام الدراسي، بما في ذلك توفير الكتاب المدرسي وتوزيعه باستخدام آليات رقمية حديثة، فضلًا عن أوضاع المدارس التي تحتاج إلى صيانة عاجلة، وخطة الوزارة لإخلاء المدارس المستغلة من جهات أخرى لضمان جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وأعلن الوزير أن جزءًا كبيرًا من مدارس “مشروع مدارس المستقبل” سيكون جاهزًا قبل بداية العام الدراسي، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًا في إطار تحديث البيئة التعليمية.

وفي جانب التدريب، وجّه الوزير مركز التدريب وتطوير التعليم بإطلاق حقيبة تدريبية موجهة لمديري المؤسسات التعليمية في جميع المناطق، بهدف رفع كفاءاتهم الإدارية وضمان قيادة مدرسية فاعلة. من جهته، أوضح مدير المركز أن الخطة تستهدف 130 متدربًا، وتنطلق خلال الأسبوع المقبل.

كما أكد الوزير ضرورة مراجعة معايير تقييم أداء المعلمين المعتمدة من مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، بما يتماشى مع متطلبات التطوير وضمان العدالة والشفافية، مشددًا على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للموجهين التربويين لمتابعة الأداء في جميع المؤسسات التعليمية، العامة والخاصة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تعزيز التنسيق الإداري والتربوي، بما يضمن عامًا دراسيًا ناجحًا ومثمرًا في مختلف أنحاء ليبيا.