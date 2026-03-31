«وزير التربية» يتفقد استعداد المدارس للامتحانات النهائية

تفقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، مراقبة التربية والتعليم ببلدية أبوسليم، في زيارة رافقه فيها مدير مكتب شؤون الوزير المكلف الأستاذ المبروك مبارك، للاطلاع على واقع الأداء التربوي ومستوى الاستعداد للمرحلة الختامية من العام الدراسي.

وشملت الزيارة، التي رافقه فيها مراقب التربية والتعليم بالبلدية الأستاذ عبدالسلام الشكري، عددًا من المؤسسات التعليمية، منها مدرسة عبد الرحمن بن عوف للتعليم الأساسي، ومدرسة عمر المختار للتعليم الثانوي، ومدرسة نور المعارف للتعليم الأساسي، حيث تابع الوزير سير العملية التعليمية داخل الفصول ووقف على احتياجات الإدارات المدرسية.

واستمع الوزير إلى آراء وملاحظات المعلمين والطلاب، خاصة فيما يتعلق بجاهزية المؤسسات التعليمية للامتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والتحديات التي تواجهها في هذا السياق.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور القريو حرص الوزارة على مواصلة العمل الجاد لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض الطلاب، مشددًا على أن ذلك يأتي ضمن الالتزام بمعايير الجودة التعليمية، وتنفيذًا لأولويات الخطة الاستراتيجية للوزارة.