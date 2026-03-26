وزير التربية يتفقد الاستعدادات لامتحانات شهادتي «التعليم الأساسي والثانوي»

تفقد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو اليوم الخميس سير الاستعدادات الجارية بالمركز الوطني للامتحانات لإجراء امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2025 – 2026.

واطلع الوزير خلال الزيارة على مراحل تنظيم وإجراء الامتحانات، واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام المركز الوطني للامتحانات الأستاذ السيد أحمد حول آليات العمل المتبعة منذ إعداد الأسئلة وتجهيزها، مروراً بعمليات الطباعة والتظريف والتوزيع، وصولاً إلى مراحل التصحيح.

كما تابع الوزير آليات الطباعة وسحب أوراق الامتحانات، إضافة إلى منظومة التصحيح الإلكتروني والإجراءات المتخذة لضمان الدقة والسرية في جميع مراحل العملية الامتحانية.

وعلى هامش الزيارة، استعرضت اللجنة المشكلة من المركز برئاسة الدكتور أبوالقاسم البدري نتائج دراسة تطوير أساليب نظم التقويم والقياس، والتي شملت (11) شريحة من المعلمين وأولياء الأمور والأكاديميين والمختصين في مجال القياس والتقويم.

وتضمن العرض مؤشرات حول أساليب التقويم والقياس في عدد من الدول العربية، وتحليل التحصيل الدراسي للتلاميذ والطلاب، إضافة إلى مقارنة إحصائية لبيانات التلاميذ المسجلين بمنظومة الامتحانات خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الوزير في ختام الزيارة على أهمية مواصلة تطوير أساليب التقويم والقياس لتعزيز جودة العملية التعليمية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في تقييم مخرجات التعليم.