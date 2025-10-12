وزير التربية يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة في «طرابلس المركز»

في زيارة تفقدية تهدف إلى متابعة سير العملية التعليمية، قام وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المهندس “علي العابد” بزيارة إلى مدرسة الصريم للتعليم الأساسي في طرابلس المركز، وذلك يوم 12 أكتوبر 2025م.

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام اليوم الدراسي واستمع إلى إحاطة من مدير المدرسة وعدد من المعلمين حول مجريات العملية التعليمية والصعوبات التي قد تواجهها المدرسة.

وأكّد الوزير على اهتمام وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تؤثر على سير الدراسة.

كما رافق الوزير في جولته مراقب التربية والتعليم ببلدية طرابلس المركز، الأستاذة بثينة الجدي، التي قدّمت شرحاً مفصلاً حول الأوضاع التعليمية بالمراقبة، إضافة إلى خطط المتابعة الميدانية التي يتم تنفيذها لضمان استقرار وجودة العملية التعليمية في المنطقة.