«العابد» يتفقّد سير امتحانات التعليم الأساسي في بلدية أبوسليم

تفقد وزير التربية والتعليم المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية أبوسليم.

ورافق الوزير خلال جولته التفقدية مراقب التربية والتعليم بالبلدية، محمود الرايس، ومدير مكتب الامتحانات محمد غيث، وعضو المجلس البلدي، الصديق العباسي.

وشملت جولة الوزير اللجنتين الامتحانيتين في مدرستي “أم الشهداء” و”السلام”، حيث حرص الوزير على الوقوف ميدانيًا على انتظام الامتحانات وانسيابية إجراءاتها، والتأكد من تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة للتلاميذ.

كما تحدث الوزير مع عدد من التلاميذ حول امتحان مادة الرياضيات، الذين أفادوا بأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر، وبمستوى مناسب.

واطلع الوزير خلال الجولة على أبرز الملاحظات التي قدمها المشرفون على الامتحانات، مشيدًا بجهودهم، ومثمنًا ما تبذله مراقبة التربية والتعليم وإدارات المدارس من عمل جاد في سبيل إنجاح هذه المحطة التعليمية المهمة.