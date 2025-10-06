وزير التربية يتفقد عملية توزيع «الكتاب المدرسي» للمخازن

قام وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد اليوم بزيارة ميدانية إلى المخازن الرئيسية للكتاب المدرسي بطرابلس، لمتابعة سير عمل شحن وتوزيع الكتاب المدرسي إلى المخازن الفرعية بمختلف المراقبات التعليمية في البلاد.

وشارك في الزيارة وكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات بصفته مدير مركز المناهج المكلف علي التبروري، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة والمركز.

واطّلع الوزير خلال جولته على آلية التوزيع المعتمدة داخل المخازن، مشيدًا بجهود العاملين، ومؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال عمليات التوزيع إلى جميع مراقبات التعليم بالبلاد.

كما استمع الوزير إلى ملاحظات ومطالب العاملين بالمخازن الرئيسية والفرعية، ووجّه بضرورة تسوية مستحقاتهم المالية المتأخرة عن السنوات السابقة، وصرف مكافآت تشجيعية تقديرًا لجهودهم، إلى جانب تسوية أوضاعهم الوظيفية.

وقدّم مديرا إدارة الكتاب والمخازن عرضًا مفصلًا حول ما تم إنجازه من مراحل التوزيع، مؤكدَين استمرار العمل بوتيرة متسار