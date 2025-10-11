وزير التربية يتفقد مخازن الكتاب المدرسي ويشدد على انسيابية التوزيع

أجرى وزير التربية والتعليم المكلف، المهندس علي العابد الرضا، زيارة تفقدية إلى المخازن الرئيسية للكتاب المدرسي، وذلك للاطلاع على سير عمليات التوزيع إلى المخازن الفرعية التابعة لمراقبات التربية والتعليم في مختلف المناطق.

ورافق الوزير في زيارته وكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، المهندس علي التبروري، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالمركز. حيث قدّموا له إحاطة شاملة حول مراحل توزيع الكتاب المدرسي ونسب الإنجاز التي تم تحقيقها في المناطق التعليمية.

وخلال الزيارة، أكد الوزير على أهمية التنسيق المسبق بين المخازن المركزية والفرعية، مع ضرورة متابعة الأداء ميدانيًا لضمان وصول الكتب إلى المدارس في الوقت المناسب، دون أي تأخير.

كما شدد على ضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملين في المخازن، وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها رفع كفاءتهم، وتسهم في إنجاز العمل على الوجه المطلوب.