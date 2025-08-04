التربية تحدد موعد انطلاق امتحانات «الدور الثاني للشهادة الثانوية»

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد تعليماته لمدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، بالإعلان عن موعد انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم الأحد بمقر الوزارة، بحضور مديري الإدارات والمراكز والمصالح التابعة للوزارة.

وتم خلال الاجتماع تحديد موعد بدء امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 24 أغسطس 2025، على أن يُعلن جدول الامتحانات في الأيام المقبلة عبر صفحة المركز الوطني للامتحانات.

وأكد الوزير علي العابد على ضرورة اتخاذ جميع الترتيبات الإدارية والفنية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة، تراعي المعايير التربوية وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلبة المتقدمين.

هذا ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية بأقسامها العلمي والأدبي والتعليم الثانوي 55,584 طالباً وطالبة.